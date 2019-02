Mundo Nayib Bukele é eleito presidente de El Salvador, com 54% dos votos Bukele, de 37 anos, concorreu pelo partido de direita Grande Aliança pela União Nacional (Gana)

Nayib Bukele foi eleito presidente de El Salvador neste domingo (03), segundo declaração do Tribunal Superior Eleitoral do país. Após a apuração de cerca de 90% das urnas, o ex-prefeito de San Salvador venceu com quase 54% dos votos, obtendo mais apoio que seus três principais adversários juntos. Ao garantir mais de 50% dos votos, Bukele evitou uma disputa de seg...