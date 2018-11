Mundo Naufrágio em Uganda deixa 31 mortos Dezenas de pessoas estão desaparecidas depois que um barco afundou no Lago Vitória. A informação é da polícia de Uganda. É o mais recente incidente desse tipo no maior lago da África

Ao menos 31 pessoas morreram no sábado, 24, no naufrágio de uma embarcação de luxo que navegava com mais que o dobro de passageiros permitidos na parte do Lago Vitória que pertence a Uganda. Mergulhadores afirmam que o número deve subir neste que é um dos piores desastres marítimos do país. A embarcação, que transportava principalmente jovens num cruzeiro de laz...