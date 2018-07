Mundo Naufrágio de barco turístico em lago dos EUA deixa 13 mortos Acidente ocorreu em Table Rock, no Missouri. Crianças estão entre as vítimas

Uma embarcação turística virou e afundou na noite desta quinta-feira (19), no lago Table Rock do estado norte-americano de Missouri, deixando pelo menos 13 mortos, incluindo crianças. O acidente foi causado por uma tempestade que atingiu a região. Segundo as autoridades, 31 pessoas estavam a bordo do veículo turístico, propriedade da empresa Ride the Ducks....