Mundo NASA lançará sonda espacial que 'tocará' o sol Veículo deve suportar temperaturas de até 1377ºC

A NASA lançará neste sábado (11) a sonda espacial Parker Solar Probe que, após sete anos de missão, será o veículo que chegará mais próximo do Sol na história. A decolagem será feita da plataforma de Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Flórida, e o dispositivo deve chegar a uma distância de 6 milhões de quilômetros do Sol. Em fevereiro de 2020, será a vez ...