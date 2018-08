Mundo Nasa adia lançamento histórico de sonda que ‘tocará’ o Sol A agência espacial confirmou problemas técnicos na pré-decolagem e decidiu atrasar a ida da nave

A Nasa adiou para as 2h31 deste domingo (12) o lançamento da sonda Parker Solar Probe (PSP), que promete ser o veículo que chegará mais próximo do Sol na história, em uma missão espacial histórica dos Estados Unidos dedicada a adentrar, pela primeira vez, na atmosfera do astro. A saída do foguete Delta IV Heavy, que traz consigo a PSP ...