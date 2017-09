Nadador fica com corpo deformado após subir das profundezas do mar para a superfície muito rápido

Um pescador dobrou o tamanho do seu corpo após subir muito rapidamente das profundezas do mar para a superfície quando pegava frutos do mar há quatro anos.

O peruano Alejandro Ramos Martinez ficou com seu corpo inchado causado por uma doença de descompressão. Basicamente, ao subir muito rápido, o pescador-nadador fez com que o nitrogênio dissolvido em seu sangue formasse bolhas.

Hoje, ele sofre de dor constante e foi forçado a desistir do trabalho enquanto é tratado da doença em uma câmara pressurizada. O nitrogênio inchou em grandes sacos dentro de seu corpo, causando grande dor e dando-lhe uma aparência extremamente incomum e inchada.

O efeito é conhecido como doença de descompressão é um dos perigos mais temidos pelos mergulhadores. Miguel Alarcon, médico do hospital San Juan de Dios, na cidade de Pisco, diz que ele e seus colegas já conseguiram reduzir os níveis de nitrogênio do corpo de Alejandro em cerca de 30%.

Os médicos não podem remover os sacos de nitrogênio porque estão presos à carne do pescador. O caso de Alejandro, onde o nitrogênio ficou preso ao redor de seus músculos, é considerado único.

Os sintomas incluem articulações inchadas, manchas, prurido, danos cerebrais, paralisia, dores de cabeça, tosse, tonturas e náuseas.



A doença de descompressão está se tornando cada vez mais rara, graças ao uso da tecnologia que auxilia os mergulhadores a calcular o quão rápido podem subir.

Não está claro o que fez com que Alejandro subisse tão rápido, ou como ele ganha a vida agora que ele não pode mais mergulhar.