Mundo Na Rússia, Macron faz aceno a Putin, em teste para relação com Trump Macron ainda defendeu o direito da União Europeia de fazer sua própria política externa e tomar suas decisões de negócios, evitando a politização

O presidente da França, Emmanuel Macron, se uniu nesta sexta-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em defesa do acordo nuclear com o Irã. Ao lado do líder russo, Macron disse ainda que a Total estimou que um investimento de US$ 2,6 bilhões em um projeto de gás natural no Ártico que deve ajudar a segurança energética francesa e abrir caminho para relações mais p...