Mundo Na Missa do Galo, papa Francisco condena ganância e acúmulo de bens Pontífice fez um chamamento para que cada um mude a história por meio de si mesmo

Ao rezar a Missa do Galo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco condenou a ganância e o acúmulo de bens. Ele ressaltou que o nascimento de Jesus Cristo leva à reflexão sobre um novo modelo de vida baseado no compartilhamento, na doação e, sobretudo, no fim da ganância. Visualizar esta foto no Instagram. ...