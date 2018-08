Mundo Número de mortos em terremoto na Indonésia passa de 340 Forte sismo atingiu a ilha de Lombok no último domingo (5)

O número de mortos no terremoto que atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia, no último domingo (5) subiu para 347, informou nesta quarta-feira (8) a agência de notícias estatal Antara, citandos autoridades locais. De acordo com a publicação, a maioria das pessoas morreu em Kayangan, no norte da ilha, cerca de 171 mortos. Outras 1.447 pessoas ficaram feridas e 165 ...