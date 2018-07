Mundo Número de mortos em ataques do Estado Islâmico na Síria sobe para 216 Funerais coletivos foram realizados hoje em Sweida, após a cidade sofrer vários atentados suicidas

O número de mortos nos ataques coordenados por combatentes do Estado Islâmico (EI) em Sweida e seus arredores no sul da Síria subiu para 216, disse uma autoridade de saúde local. A ação marcou a pior onda de violência na região desde o início do conflito. Funerais coletivos foram realizados em Sweida nesta quinta-feira (26), um dia depois que os ataques começaram, ...