Número de mortos em ataque em mesquita avança a pelo menos 235 no Egito

Pelo menos 235 pessoas foram mortas e 109 ficaram feridas no ataque realizado por homens armados e também com explosivos em uma mesquita sufista na Península do Sinai, no Egito, de acordo com autoridades citadas pela imprensa estatal. Trata-se de um dos mais mortíferos ataques já ocorridos no país.



Nenhum grupo até agora reivindicou a autoria do ataque. O braço egípcio do Estado Islâmico regularmente realiza ações no Sinai e está ativo em al-Arish. Uma série de ataques terroristas tem atingido a província pouco povoada desde 2013, em sua maioria contra policiais e soldados. Além disso, a violência contra os cristãos coptas aumentou.



Os autores do ataque detonaram uma bomba na mesquita Al Rawda, na cidade de Be'r Al Sabea, a oeste da cidade de al-Arish, informou a imprensa estatal, antes de disparar nas pessoas que tentavam fugir. Várias ambulâncias foram atacadas enquanto tentavam resgatar feridos, informou a televisão estatal.



O episódio deve elevar a pressão política sobre o presidente egípcio, Abdel Fattah Al Sisi, que chegou ao poder com promessa de dureza contra o extremismo, mas não consegue interromper os ataques pelo país, particularmente no Sinai. A maior parte da violência é realizada pelo Estado Islâmico.



Sisi decretou três dias de luto e se reunirá com um painel de importantes autoridades do setor de segurança e inteligência para avaliar o ataque, informou a imprensa estatal. O presidente havia advertido neste mês que os militantes do Estado Islâmico poderiam deixar a Síria e o Iraque para a Líbia, seguindo depois para o Egito e especificamente a região do Sinai. Fonte: Dow Jones Newswires.