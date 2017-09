Mulher morre dias após dar à luz depois de optar por não tratar câncer e assim não parar a gravidez

Uma mulher de Michigan, nos Estados unidos, que sacrificou a chance de fazer quimioterapia para dar à luz ao seu sexto filho morreu no início deste sábado (9). As informações são do Daily Mail.

Nick DeKlyen contou à Associated Press que sua esposa, Carrie DeKlyen, morreu cercada por sua família no Hospital da Universidade de Michigan em Ann Arbor. Ele disse que, entre suas últimas palavras, ela disse: "Eu vou te ver no céu".

"Nós ficamos junto com ela até seu último suspiro. Ela está nas mãos de Deus agora", contou.

Os médicos removeram os tubos de alimentação e respiração de Carrie na quinta-feira, um dia depois dela ter dado à luz a sua filha, Life Lynn DeKlyen.

Carrie, de 37 anos, escolheu abandonar a quimioterapia para tratar seu câncer cerebral, pois significaria acabar com sua gravidez. Na semana passada, os cirurgiões realizaram uma cesariana de emergência para salvar o bebê apenas cinco semanas depois que a mãe ficou inconsciente devido a um acidente vascular cerebral.

A mulher foi diagnosticada com glioblastoma multiforme, um tumor cerebral terminal que era originalmente do tamanho de uma mexerica.

Na época, ela e seu marido, Nick, de 39 anos, não sabiam que ela estava grávida.

Quando descobriu, Carrie decidiu abandonar a quimioterapia para manter a criança. Embora o tratamento pudesse ter prolongado sua vida e encolher o tumor, teria matado o bebê.