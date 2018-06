Mundo Mulher mata o marido após vê-lo batendo no seu gato de estimação A acusada, de 47 anos, confessou o crime e está presa

Uma mulher, de 47 anos, foi presa por assassinar o marido com um tiro durante uma discussão. De acordo com a polícia, Mary Harrison confessou o crime e contou que a briga começou porque viu o parceiro agredindo o seu gato de estimação. O caso foi registrado por volta das 7h da manhã do último sábado (2), em Dallas, nos Estados Unidos. A vítima se chamava Dex...