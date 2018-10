Mundo Mulher esfaqueia 14 crianças em escola Agressora usou faca de cozinha para ferir os estudantes quando eles retornavam à sala de aula

Uma agressora com facas machucou nesta sexta-feira, 26, 14 crianças do jardim de infância na cidade da China ocidental Chonqqing, afirma a polícia. A mulher, de 39 anos, foi levada sob custódia e a razão para o ataque não foi divulgada. Um relatório publicado online pela polícia diz que a agressão no jardim de infância Xinshiji, nos arredores da cidade, aconteceu às 9h3...