Mulher distraída com celular perde a perna após ficar presa entre as portas do elevador

Uma mulher na China teve sua perna cortada por um elevador com defeito depois que ficou com o membro preso entre as portas. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ela estava distraída olhando para o celular e não percebeu que o elevador estava subindo com as portas abertas. Ela, então, tentou entrar, tropeçou e caiu, momento em que as portas se fecharam e prenderam sua perna.

O elevador continuou subindo cerca de três andares com a mulher presa. As imagens capturadas sugerem que sua perna ficou cortada completamente abaixo do joelho.

Segundo o site Daily Mail, foi confirmado que o incidente aconteceu no dia 21 de junho de 2017, em um prédio de Xangai, mas as filmagens foram apenas divulgadas agora. Ainda não se sabe se a mulher sobreviveu ao acidente.