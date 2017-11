Mulher de 88 anos com Alzheimer é morta por marido após ele não conseguir lidar com sua doença

Uma mulher de 88 anos foi morta por seu marido porque ele já não conseguia lidar com seu Alzheimer. Avis Addison, conhecida como Mary, foi assassinada por seu companheiro Douglas, com quem estava casada há 67 anos, depois que ele também foi diagnosticado com demência. As informações são do Metro UK.

De acordo com a polícia da Inglaterra, o idoso bateu na mulher com sua bengala e depois a sufocou. Ex-policial, Douglas, de 89 anos, dedicou sua aposentadoria para cuidar de Mary. Mas quando ele também começou a desenvolver demência, sua condição o deixou tão confuso que ele recusou as tentativas de ajuda oferecidas por médicos e assistentes sociais.

O corpo de Mary foi encontrado na casa por um médico que tinha ido verificar seu bem-estar. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram sinais claros de demência no marido em rápido desenvolvimento.

A geladeira quase não tinha comida, mas estava repleta de mais de uma dúzia de garrafas de dois litros de leite semidesnatado. Uma grande pilha de jornais havia se acumulado em outra sala. Douglas foi diagnosticado com Alzheimer avançado após a sua prisão e estava muito doente para participar de seu julgamento por homicídio. Ele foi condenado a ficar detido em um centro de saúde mental.