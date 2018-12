Mundo Mulher dá à luz a um menino durante voo Nascimento do filho de jovem congolesa estava previsto para o fim do mês, mas ela entrou em trabalho de parto depois de três horas dentro de avião da companhia turca; comissários fizeram procedimento guiados pelo marido da mulher, que é médico

Uma mulher congolesa deu à luz a um bebê durante um voo de Libreville, no Gabão, para Istambul, na Turquia, na quinta-feira, 13. Em seu Twitter, a companhia Turkish Airlines disse que os passageiros e a tripulação "vivenciaram o milagre do nascimento". 👶🏽 It's a boy! We all experience the miracle of birth on our Libreville-Istanbul flight. Congrats al...