Mundo Mulher agride gerente do McDonald's por causa de ketchup e é procurada pela polícia; assista 🎥 A polícia está a procura da agressora e divulgou vídeos das câmeras de segurança

Policiais de Santa Ana, na Califórnia, estão procurando uma mulher que empurrou, socou e sufocou um gerente do McDonald's porque queria ketchup. O ataque ocorreu por volta das 23h, em 27 de outubro, quando a cliente do drive-thru entrou no restaurante pela entrada de funcionários e pediu o condimento. O vídeo de câmeras de seg...