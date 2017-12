Muito foi feito este ano para fortalecer parceria com o Brasil, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comemorou o que chamou de avanços feitos para "fortalecer a parceria bilateral com o Brasil".



"A cooperação comercial, econômica, cultural e humanitária produziram bons resultados, e a Rússia e o Brasil interagiram de modo construtivo nas Nações Unidas, nos BRICS e no G20", escreveu Putin em mensagem de fim de ano destinada ao presidente Michel Temer.



Na carta a Temer, Putin expressou também seu interesse em continuar trabalhando para "fortalecer toda a gama de relações bilaterais em benefício do povo russo e brasileiro".



Em junho, Temer visitou a Rússia, onde assinou acordos bilaterais com Putin.