Mugabe está "de saída" da presidência, diz líder governista do Zimbábue

O ditador Robert Mugabe, conhecido por ser o líder de Estado mais longevo do mundo, está "de saída" da presidência, afirmou hoje Obert Mpofu, uma das lideranças do partido Comitê Central, que governa o Zimbábue.



Mpofu organiza neste domingo uma reunião do partido que deve anunciar a saída de Mugabe da liderança do país. O ditador de 93 anos está em prisão domiciliar desde terça-feira, por determinação das Forças Armadas, após uma série de protestos em massa. Os zimbabuenses estão descontentes com a situação da economia.



A reunião deve também reconduzir o vice-presidente Emmerson Mnangagwa ao cargo. Mnangagwa foi exonerado por Mugabe cerca de duas semanas atrás. É esperado que ele forme um novo governo. Fonte: Associated Press.