Mundo Mudança na política de assédio sexual no Google não agrada funcionários Manifestantes reclamaram que alto escalão da empresa ignorou demandas importantes para pôr fim a má conduta na gigante de tecnologia

As mudanças na política de combate a casos de assédio sexual apresentadas na última quinta-feira, 8, pelo presidente executivo do Google, Sundar Pichai, não agradou os funcionários da gigante de tecnologia. As alterações foram uma resposta da empresa às manifestações que contou com a participação de 20 milhões de funcionários dos escritórios do Google pelo mundo. Em u...