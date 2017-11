Morre chefão histórico da máfia Cosa Nostra

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (17), aos 87 anos, o histórico "boss" da máfia Cosa Nostra, Salvatore Totò Riina, condenado a 26 sentenças de prisão perpétua por conta de inúmeros homicídios.

Riina, que completou 87 anos um dia antes de sua morte, estava internado na repartição para detentos do hospital de Parma e havia passado por duas cirurgias nas últimas semanas. Depois da última operação, ele entrou em coma.

Apesar de estar na cadeia desde 1993 e dos avançados problemas de saúde, o "mais sanguinário" dos mafiosos italianos ainda era considerado o chefe da Cosa Nostra. Seu grupo perdeu força para outras novas organizações do tipo, mas nunca deixou de fato de existir.

Os advogados de defesa até tentaram, sem sucesso, retirá-lo da cadeia para ter uma "morte digna" entre seus familiares, mas a Justiça sempre negou os pedidos por considerar ele ainda uma "mente perigosa".

Entre os assassinatos liderados por ele, estão as mortes dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Os dois, sendo o primeiro mais conhecido pela operação "Mãos Limpas", eram duros contra os grupos mafiosos e morreram em dois ataques terroristas no início da década de 1990.

Apesar da morte, ambos são considerados fundamentais pelo quase desaparecimento da Cosa Nostra.

Riina comandou o clã dos Corleone entre os anos de 1982 e 1993, instaurando um período de terror na Sicília. E, mesmo há décadas na prisão, nunca demonstrou nenhum arrependimento por seus crimes - inclusive, vangloriava-se deles na prisão.

Em uma interceptação gravada pela polícia em fevereiro deste ano, ele afirmara à sua esposa que seria "sempre Totò Riina, mesmo que tenha que cumprir três mil anos de prisão".

Riina passou 10 dias na UTI

As condições clínicas de Salvatore Totò Riina se agravaram há cerca de 10 dias dentro da repartição para presos do hospital de Parma, informam fontes médicas à ANSA.

Nesse período, ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a morte, registrada às 3h37 (hora italiana) desta sexta-feira (17).

Até onde se sabe, a primeira vez que o mafioso foi para o hospital ocorreu em 13 de dezembro de 2015.

A Procuradoria de Roma, por sua vez, autorizou a autópsia do corpo de Riina.

"A decisão do exame médico foi tomada por tratar-se de uma morte ocorrida em um ambiente carcerário e que pede a completa busca de esclarecimentos, para a garantia de todos", explicou o procurador Antonio Rustico.

Filhos não se despediram do pai

Os familiares do chefão da Cosa Nostra não se despediram dele no hospital de Parma, informam fontes médicas.

Os quatro filhos do "chefe dos chefes" receberam uma autorização especial do Ministério da Justiça nesta quinta-feira (16) por conta do agravamento do estado de saúde dele, mas não chegaram a visitar o pai.

O mais velho deles, Giovanni, cumpre pena de prisão perpétua por quatro homicídios; já o mais jovem, Giuseppe, está sob sistema de vigilância especial após cumprir uma condenação de oito anos por associação mafiosa. As duas filhas, Maria e Lucia, não tem antecedentes criminais e, enquanto a primeira vive na Púglia, a mais nova ainda mora em Corleone.

Nenhum religioso deu benção a Totò Riina

Nenhum religioso deu a extrema unção ao mafioso antes de sua morte no hospital Maggiore, informam fontes médicas à ANSA.

Nenhum pedido neste sentido foi feita para o capelão do presídio, padre Giovanni Mascarucci, nem aos padres capuchinhos que atendem os pacientes do hospital da igreja de São Francisco ou da diocese de Parma. Também não houve a manifestação de nenhum religioso para ir ao hospital e fazer a oração.

No fim do ano passado, uma igreja em Bari chegou a ser fechada por conta do padre local aceitar celebrar uma missa de sétimo dia de um mafioso. O caso da relação entre membros da Igreja e as máfias italianas já foi condenado por diversas vezes pelo papa Francisco