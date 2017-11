Morre, aos 46 anos, Anthony Senerchia, o homem que inspirou o desafio do balde de gelo

O norte-americano Anthony Senerchia, de 46 anos, morreu no último sábado (25) em Pelham, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi o responsável por inspirar o desafio do balde de gelo que, entre 2014 e 2015, mobilizou mais de 17 milhões de pessoas nas redes sociais pelo mundo para a importância dos cuidados com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que provoca a morte gradativa dos neurônios responsáveis pelo movimento e que ainda não tem cura.

A morte de Senerchia ocorreu em decorrência da doença degenerativa, que ele descobriu em 2003. Na campanha criada por sua família, três anos atrás, a pessoa tinha que virar um balde cheio de água e gelo em cima da cabeça, registrar o feito em vídeo, postar nas redes sociais e, após isso, doar qualquer quantia para a Anthony Senerchia Jr. ALS Charitable Foundation, instituição dedicada para pesquisas e análises da ELA. O primeiro a cumprir o desafio foi um primo da esposa de Senerchia, Jeanette, o jogador profissional de golfe Chris Kennedy. Após ele, famosos em todo o mundo aderiram à campanha.

Com o sucesso do desafio, a fundação de Senerchia conseguiu arrecadar US$ 115 milhões (cerca de R$ 375 milhões). O valor foi destinado para pesquisas da fundação. Os trabalhos conseguiram identificar um gene, o Nek1, relacionado à doença. A descoberta foi publicada na revista científica "Nature Genetics", em julho de 2016.

Além da esposa, Jeanette, Anthony Senerchia deixa uma filha, Taya, de 9 anos.

Veja abaixo o vídeo do primeiro desafio do balde de gelo, realizado pelo primo da esposa de Anthony, Jeanette, o jogador de golfe Chris Kennedy: