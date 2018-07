Mundo Morre, aos 117 anos, japonesa considerada pessoa mais velha do mundo Chiyo nasceu em 2 de maio de 1901 e se tornou a pessoa mais velha do mundo em abril deste ano quando a também japonesa Nabi Tajima morreu

A japonesa Chiyo Miyako, considerada a pessoa mais velha do mundo pelo Gerontology Research Group (GRG) e pelo Guiness World Records, morreu com 117 anos e 81 dias no último domingo, dia 22, em Kanagawa, cidade no sul do Japão. O óbito foi confirmado pelo governo local, que não detalhou a causa da morte a pedido da família da idosa. Chiyo nasceu em 2 de maio de ...