Mundo Moro admite investigação sobre dinheiro chavista no Brasil Na semana passada, ex-juiz da Lava Jato recebeu representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da oposição ao presidente da Venezuela para discutir rastreamento de possíveis movimentações financeiras

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira, 22, que o Brasil não descarta tomar medidas para investigar o fluxo financeiro venezuelano no País. Moro garantiu, no entanto, que o governo não atuará apenas por critério político ou sob consideração diplomática, mas com base na Justiça. Em entrevista, o ministro indicou que não quer politizar as decisões...