Morangos com agulhas, vindos da Austrália, chegam à Nova Zelândia

Uma rede de supermercados da Nova Zelândia alertou seus clientes após detectar um pacote de morangos com agulhas espetadas procedentes da Austrália, país onde as autoridades averiguam um suposto ato de sabotagem. A informação é da imprensa local. Segundo o jornal "New Zealand Herald" , a rede Countdown anunciou a retirada de todos os morangos da mar...