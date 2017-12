Moradores de cidade afirmam ter ereções devido à 'fumaça do amor' de fábrica de Viagra

“Uma respirada e você está duro”. Você não leu e não entendeu errado. Essa foi a fala de Debbie O’Grady, morador da cidade de Ringaskiddy, na Irlanda, sobre um efeito que tem atingido a população masculina da localidade. Segundo o site Metrópoles, os moradores desse pacato município estão passando por essa situação embaraçosa de ereção instantânea depois que uma fábrica do Viagra foi instalada na região.

A mãe do homem afirmou que visitantes estão indo até a cidade para sentirem a 'fumaça do amor'. “Temos a fumaça do amor há anos de graça. É incrível como chegam curiosos por aqui e nunca vão embora”, disse à revista Newsweek.

A empresa chegou à cidade em 1998 e de lá pra cá, segundo os moradores, Ringaskiddy passou um baby boom.

Em resposta, a Pfizer disse que esse fenômeno não tem nada a ver com a produção do medicamento. “Nosso processo de manufatura é altamente sofisticado e regulado”, declarou.