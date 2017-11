Moradora de Goiânia é encontrada morta em Roma seminua e com rosto desfigurado

A imprensa italiana tem repercutido a morte violenta da brasileira Norma Maria Moreira da Silva. A mulher, que tinha 49 anos, foi encontrada seminua e com o rosto desfigurado em Roma por um funcionário da limpeza na última terça-feira (14) ao lado de suas roupas e sua bolsa. Um suspeito já foi detido.

A brasileira nasceu no dia 22 de maio de 1968 em Miranorte, no Tocantins, mas morou em Goiânia com seus pais antes de ir para a Europa. Pelos registros, seus familiares ainda vivem em Goiás.

De acordo com o jornal Roma Today, Norma Maria chegou à Itália no final da década de 1990 e trabalhou por muitos anos como dançarina. Ela teria sido entrevistada pelo veículo Il Giornale algum tempo atrás e contado que, até 2013, teve trabalho, mas depois passou a viver nas ruas de Roma.

Ainda segundo a publicação, o italiano Aldobrando Papi, de 55 anos, também morador de rua, foi preso e confessou a agressão contra Norma. "Ela tinha bebido muito, houve uma briga, puxou meus cabelos e eu a esbofeteei. Ela caiu no chão, mas não tinha sangue, e eu fui embora", contou aos investigadores.

Especialistas do Instituto de Medicina Legal da Universidade de La Sapienza informaram que os primeiros resultados da autópsia mostraram várias feridas no corpo da vítima e uma pancada na cabeça. Havia a suspeita de que o agressor também tivesse a estuprado, o que ele negou.

De acordo com o Roma Today, os exames apontam que pode ter ocorrido uma relação sexual antes do crime, mas teria sido consensual e, portanto, não de natureza violenta. Exames instrumentais e estudos histológicos continuarão nos próximos dias.

O Itamaraty informou que o Consulado está em contato com a família de Norma e com as autoridades italianas para esclarecer as circunstâncias do crime.