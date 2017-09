Morador de rua pede para motorista abaixar som de Porsche e é baleado por ela

Uma mulher foi presa após bater boca com um morador de rua e atirar nele em seguida na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Ela foi identificada como a aspirante a cantora e compositora Katie Quackenbush.

A discussão começou quando o morador de rua Gerald Melton estava tentando dormir na calçada perto da casa de shows Nashville’s Music Row, conhecida como o coração da indústria do entretenimento da cidade.

O carro de Quackenbush, um Porsche SUV, estava estacionado perto do local e estaria incomodando o homem por causa da fumaça e do som alto. Quando ele pediu para a jovem de 26 anos mudar o seu veículo de lugar os dois começaram uma briga verbal. A moça entrou no carro e saiu atirando contra o morador de rua. Os disparos acertaram o estômago do homem. Ela fugiu do local após o crime, mas foi presa e solta após pagar uma fiança de US$ 25 mil, cerca de R$ 78 mil.

O morador de rua ficou gravemente ferido e segue internado no Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, segundo o jornal Washington Post. O fato causou grande indignação nas redes sociais entre os defensores dos sem-teto e a população local.

Um fato que despertou curiosidade é que essa não foi a primeira vez que a mulher se envolveu em um caso de violência. Em dezembro de 2016, ela foi acusada de agressão após atingir uma mulher na cabeça com um copo de vidro em Tennesse. O caso ainda está aberto.

E há quase quatro anos, ela também foi presa em outro caso de agressão contra uma mulher. A queixa foi retirada mais tarde.