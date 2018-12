Mundo Monumentos reabrem em Paris e lojas avaliam danos após mais um protesto violento Agentes de limpeza organizam a cidade e lojas avaliam os danos de saques

A Torre Eiffel e o Museu do Louvre reabriram neste domingo após terem sido fechados no sábado devido aos violentos protestos na capital francesa. Enquanto isso, agentes de limpeza organizam a cidade e lojas avaliam os danos de saques, enquanto retiram os vidros quebrados. As manifestações de ontem foram realizadas pelo quarto fim de semana seguido. Cerca de 135 pess...