Momento histórico: Coreias do Norte e do Sul entram juntas na abertura dos Jogos Olímpicos

As equipes olímpicas da Coreia do Sul e da Coreia do Norte desfilaram sob a mesma bandeira pela primeira vez em 12 anos na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, no Sul, ontem. Os atletas dos dois países, divididos desde 1945, exibiram a bandeira com o símbolo da península coreana em azul sobre um fundo branco e em meio a uma sonora aclamação de cerca de 35 ...