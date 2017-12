Misterioso objeto que passou próximo a Terra pode ter tecnologia alienígena, dizem cientistas

Um projeto que busca vida inteligente no cosmos vai verificar o primeiro corpo interestelar conhecido a passar próximo a Terra para identificar sinais de tecnologia alienígena. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, o objeto de formato estranho foi detectado quando estava indo em direção ao Sol no dia 19 de outubro. Suas propriedades sugeriram que ele se originou em torno de outra estrela, tornando-se o primeiro objeto de outra galáxia a ser visto ao nosso redor.

Uma iniciativa apoiada pelo bilionário Yuri Milner usará um radiotelescópio para ouvir os sinais o objeto. Os esforços da equipe começarão na quarta-feira (13), com os astrônomos observando o corpo — que atualmente está se afastando do nosso Sistema Solar — através de quatro bandas de radiofrequências diferentes.

Observações anteriores do objeto, que foi chamado “Oumuamua”, notaram sua forma estranha e alongada, parecida com um charuto. Os cientistas envolvidos no estudo de transporte espacial de longa distância sugeriram que tal forma é a arquitetura mais provável para uma nave espacial interestelar, pois isso minimizaria o atrito e os danos dos gases e poeira.

O nome do objeto, "Oumuamua", significa "um mensageiro de longe chegando primeiro" em havaiano.