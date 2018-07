Mundo Missão brasileira vai aos EUA tratar de crianças separadas dos pais O principal ponto da pauta é a questão das crianças brasileiras separadas dos pais durante entrada irregular no país

Uma missão chefiada pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, embarca amanhã (14) para os Estados Unidos em missão sobre direitos humanos e migrações. O principal ponto da pauta é a questão das crianças brasileiras separadas dos pais durante entrada irregular no país. Rocha esteve no país há cerca de uma semana pra tratar do tema. Além do ministro, também...