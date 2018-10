Mundo Ministro italiano quer vir ao Brasil para 'pegar' Battisti Matteo Salvini "não vê a hora" de se reunir com Bolsonaro

O ministro do Interior e vice-premier da Itália, Matteo Salvini, afirmou nesta segunda-feira (29) que está pronto para vir ao Brasil pessoalmente para "pegar o terrorista vermelho Cesare Battisti". A declaração foi dada um dia depois de Salvini ter celebrado a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro e a derrota da esquerda no Brasil. "Não vejo a hora de enc...