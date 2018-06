Mundo Ministro do Reino Unido renuncia antes de votação sobre o Brexit no Parlamento A renúncia de Lee não foi amplamente sinalizada de antemão. Em um comunicado, o ministro manifestou insatisfação com a abordagem do governo às negociações do Brexit

Um ministro júnior do Departamento de Justiça do Reino Unido, Phillip Lee renunciou inesperadamente nesta terça-feira citando a abordagem do governo em relação à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), horas antes do debate no Parlamento sobre se os legisladores poderão obter algum controle do governo no âmbito do acordo do Brexit. Os votos na Câmara dos ...