Mundo Ministro da Defesa de Israel se demite após cessar-fogo

O ministro israelense da Defesa, Avigdor Lieberman, anunciou ontem sua demissão do governo do primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, um dia depois de um acordo concluído indiretamente com os grupos palestinos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.O ministro ultranacionalista denunciou à imprensa o cessar-fogo como uma “capitulação ao terrorismo”. “O Estado compra tran...