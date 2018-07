Mundo Ministro brasileiro nega que Trump tenha discutido com Temer sobre ação militar na Venezuela Segundo a imprensa internacional, o assunto teria sido tratado com assessores e também com alguns líderes da região

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informou nesta quinta-feira, 5, que a ideia de uma ação militar na Venezuela nunca foi trazida para ele ou para o presidente Michel Temer por autoridades do governo norte-americano. Segundo a imprensa internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria discutido o assunto com assessores e também com a...