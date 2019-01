Mundo Ministério Público da Arábia Saudita pede pena de morte para suspeitos de assassinar Jamal Khashoggi Jornalista foi morto após entrar no Consulado do país em Istambul, na Turquia

O Tribunal de Sanções de Riad, da Arábia Saudita, iniciou, nesta quinta-feira (3), o julgamento de 11 suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, há três meses na Turquia. A Procuradoria recomendou a pena de morte para cinco dos acusados. Khashoggi era colaborador do jornal norte-americano Washington Post e crítico do governo s...