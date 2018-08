Mundo Ministério de Saúde da França solicita investigação sobre eficácia da homeopatia Método terapêutico surgido no século XVIII recebe do governo do país 30% de subsídios para a saúde

A ministra de Saúde da França, Agnès Buzyn, enviou, nesta sexta-feira (24), uma solicitação à comissão de transparência da Alta Autoridade de Saúde (HAS) para que seja investigada a eficácia da homeopatia. O pedido inicia um processo de decisão por parte do governo do país europeu para saber se o subsídio de 30% concedido pela Segurança Social da França será mantid...