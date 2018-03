Microsoft se manifesta sobre professor que viralizou por ensinar informática sem computador

O professor Owura Kwadwo dá aulas na cidade de Kumasi, em Gana, e ensina computação para seus alunos. Entretanto, ele não tem um computador na sala de aula e, por isso, desenha em uma lousa a interface dos programas da Microsoft.

Recentemente, ele publicou em seu Facebook algumas fotos que mostram ele dando aula, ensinando sobre o Microsoft Word para seus alunos. "Ensinar informática na escola de Gana é muito divertido. Ciência da computação na lousa. Eu amo tanto os meus alunos que eu tenho de fazer o que for necessário para que eles entendam o que eu estou ensinando", escreveu ele na legenda.

Segundo o site Quartz Africa, a escola onde Akoto dá aulas não tem nenhum computador desde 2011, apesar de os estudantes serem obrigados a prestarem um exame de informática para passar para o colegial.

A publicação viralizou e conquistou mais de 2 mil compartilhamentos. Em entrevista ao site Quartz, ele disse que costuma fazer isso sempre. "Esta não foi a primeira vez (que desenhei). Faço isso sempre na sala de aula", falou.

Após tanto sucesso, uma mulher resolveu compartilhar o post em seu Twitter e marcar a Microsoft Africa, a quem fez um apelo: "Ele está ensinando o Word em uma lousa. Com certeza vocês podem dar a ele recursos mais apropriados".

A empresa prontamente respondeu, prometendo que vai enviar um computador a Owura. "Apoiar professores para possibilitar a transformação digital na educação está no cerne do que fazemos. Nós vamos equipar Owura Kwadwo com um equipamento de nossos parceiros e com acesso aos programas", escreveu a Microsoft.

