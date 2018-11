Mundo Mercosul aprova proposta para perseguição policial transfronteiriça Medida apresentada pelo Brasil foi aprovada em reunião de ministros

Durante a 42ª Reunião de Ministros de Interior e Segurança do Mercosul e Estados associados, os ministros do bloco aprovaram a proposta do governo brasileiro para acordo de cooperação que prevê a perseguição transfronteiriça entre os países-membros, um arranjo inédito que vai permitir a continuação de uma perseguição policial, mesmo após o ingresso em território de p...