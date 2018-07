Mundo Meninos tailandeses dormiram amontoados pelo frio dentro da caverna Agora que os garotos estão se recuperando, começaram a compartilhar as histórias sobre o que enfrentaram para sobreviver

Os meninos queriam explorar a caverna por apenas uma hora, em uma excursão depois do treino de futebol. O objetivo era relaxar após do exercício físico, mas começou a chover e as águas subiram. Assim, o grupo procurou um lugar mais alto, usando as mãos para sentir as paredes e encontrar abrigo. As marcas de mãos estavam entre os primeiros sinais encontrados que l...