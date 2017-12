Menino passa por 13 cirurgias desnecessárias após mãe inventar que ele tinha 'câncer terminal'

A americana Kaylene Bowen, 34 anos, foi presa depois de inventar que o filho, Christopher, hoje com 8 anos, tinha "câncer terminal", alergia a leite e ainda precisava de um transplante de pulmões por causa dos efeitos colaterais do problema.

A moradora do Texas também convenceu os médicos a realizarem 13 cirurgias desnecessárias no menino e levou ele para mais de 300 visitas ao hospital sem precisão. Kaylene ainda criou campanhas colaborativas para arrecadar dinheiro para pagar os tratamentos do filho.

Os médicos desconfiaram da mãe do menino há dois anos. Depois que a história foi divulgada, foi provado que Christopher é saudável.

O pai da criança, Ryan Crawford, disse em uma emissora de TV que a Kaylene falava que o menino não andaria. “Também me disse que ele precisaria ser alimentado por uma sonda”. Ryan explicou que a mulher deve ser a doente e que ela sofre de Síndrome de Münchhausen, transtorno no qual as vítimas inventam doenças e traumas para ganhar atenção.