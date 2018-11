Mundo Menino mudo sobe em palco durante missa do Papa "É argentino, indisciplinado", brincou Francisco

Um menino mudo "invadiu" o palco onde o papa Francisco celebrava sua audiência geral semanal, nesta quarta-feira (28), na Sala Paulo VI, no Vaticano. A criança deu um abraço no líder da Igreja Católica, mas logo sua mãe também subiu no palco para pegá-lo. Francisco, no entanto, pediu para ela deixar o menino ali, tanto que ele continuou circulando livremente. "É argentino, ...