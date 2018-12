Mundo Menino liga para Casa Branca para saber do Papai Noel e Trump pergunta: 'Você ainda acredita?' Pergunta foi feita em evento tradicional em que ligações de Natal são atendidas pelo presidente e primeira-dama

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou a um garoto de 7 anos se ele "ainda acredita no Papai Noel" durante evento em que ele e a primeira-dama, Melania Trump, atendem ligações de crianças. Esta tradição americana é comandada pelo programa do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido como Norad (na sigla em Inglês). É poss...