Menino de 9 anos comete suicídio depois de revelar a colegas de escola que era gay

Um menino americano de 9 anos teria tirado a própria vida, na última quinta-feira (23) depois de revelar a seus colegas de classe que era gay. As informações são do jornal O Globo. De acordo com Leia Pierce, mãe do pequeno Jamel Myles, a triste decisão do filho teria sido em razão do deboche e comentários cruéis recebidos por outras crianças da Escola Fundamental Joe Sh...