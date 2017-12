Menino de 3 anos inicia incêndio em prédio de Nova York após brincar com fogão; 12 pessoas morreram

Um menino de 3 anos que brincava com a boca de um fogão de cozinha iniciou um incêndio em um edifício de Nova York que matou 12 pessoas. De acordo com o Mirror, o incidente é um dos mais mortais da cidade desde 1990. A criança morava no local com a família no primeiro andar.

De acordo com a reportagem, na noite desta quinta-feira (29), os bombeiros informaram que a criança havia sido deixada sem vigilância na cozinha. Ela começou a gritar quando o cômodo se encheu de fogo e fumaça.

Sua mãe, então, agarrou ele e seu irmão mais novo, fugindo para um local seguro e deixando a porta do apartamento aberta. "A escada atuou como uma chaminé", disse Daniel Nigro, o comissário do departamento de bombeiros da cidade, em uma coletiva de imprensa hoje.

O incêndio saiu do apartamento e foi para os pisos mais altos do prédio de cinco andares movido pelo oxigênio fresco que entrava no edifício cada vez que os inquilinos assustados abriram as janelas.

"As pessoas tiveram muito pouco tempo para reagir", disse Nigro. "Eles não conseguiram descer as escadas. Aqueles que tentaram, pereceram".

Crianças com idades entre 1, 2 e 7 anos morreram junto com quatro homens e quatro mulheres, informou a mídia local. Um menino, cuja idade não é conhecida, também morreu.

As autoridades disseram que os bombeiros resgataram 12 pessoas do prédio e outras quatro estavam no hospital em estado crítico.