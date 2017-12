Menina passa por cirurgia no cérebro após sua mãe espremer cravos do seu nariz com mãos sujas

Uma menina chinesa de 10 anos teria sido submetida a uma cirurgia cerebral depois que sua mãe espremeu cravos do seu nariz. As mãos da mãe estavam sujas, o que provocou uma grave infecção bacteriana no corpo da menina, disseram os médicos de Guangzhou, no sul da China. As informações são do Daily Mail.

À mídia, os especialistas informaram que a infecção atingiu o cérebro da criança através da circulação sanguínea. A jovem paciente, identificada como Xiao Mei, teve oito mililitros de pus e um abscesso removido de seu cérebro durante uma operação de cinco horas que ocorreu na segunda-feira (11).

Xiang Yongsheng, uma neurocirurgião no First Affiliated Hospital da Universidade de Jinan, em Guangzhou, disse que a menina estava quase inconsciente quando foi levada ao hospital pela manhã. O médico explicou que a pressão dentro do crânio da criança estava “muito alta”, o que a levou para a sala de cirurgia no mesmo dia.