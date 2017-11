Menina de 9 anos grávida depois de ser ‘estuprada 10 vezes por dia’ pelo padrasto não fará aborto

Uma menina de nove anos que foi estuprada supostamente por seu padrasto já está grávida de cinco meses. O caso ocorreu no Peru e a mãe da criança descobriu a gestação — e o crime — quando percebeu que sua filha estava desenvolvendo um grande inchaço no estômago. As informações são do Mirror.

A mulher levou sua filha a um centro médico privado onde um ultrassom revelou a gravidez de cinco meses. Ela então descobriu que sua filha tinha sido estuprada por seu padrasto, de 30 anos.

De acordo com a menina, ela foi abusada em casa quando outros membros da família estavam fora, e os estupros ocorriam até 10 vezes por dia.

O padrasto fugiu da casa da família e seu paradeiro permanece desconhecido.

A família pediu justiça contra o homem e solicitou do governo ajuda financeira para o apoio legal e psicológico que vão precisar nos próximos meses.

A menina terá que terminar sua gestação já que seria tarde demais para fazer um aborto. Não se sabe ainda o destino da criança quando ela nascer.