‘Me estuprou. Fui esfaqueada. Preciso da policia’: jovem utiliza Facebook para pedir socorro

Uma mulher britânica que foi estuprada e esfaqueada por seu colega de casa mexicano foi forçada a usar o Facebook para pedir ajuda, pois não conhecia o número de serviços de emergência na Austrália.

A jovem de 23 anos foi atacada por Francisco Quibrera Villaescusa, que a violou sexualmente e esfaqueou-a com uma faca de cozinha. Em desespero, ela enviou uma mensagem no Facebook para alguns dos companheiros de casa, suplicando: "Me violou... Fui esfaqueada ... Pessoal ... Enviem uma ambulância ...Por favor... Preciso da polícia ... Rápido . Fui esfaqueada na mão"[sic].

Documentos do caso vistos pela mídia australiana revelam todo o sofrimento que a jovem passou nas mãos da Villaescusa em março do ano passado. O julgamento do suspeito ocorreu esta semana.

A britânica e a Villaescusa haviam se falado apenas algumas vezes enquanto viviam juntos em uma casa de mochileiros, em Sydney, com outras 13 pessoas.

A vítima alega que o mexicano entrou em seu quarto às 15 horas, no dia 8 de março de 2016, dizendo "eu tenho que fazer sexo com você, você deve ter relações sexuais comigo" antes de a agredir sexualmente.

Depois, Villaescusa cortou a mão da britânica, antes de segurá-la e se masturbar.

A jovem britânica disse à polícia que conseguiu escapar de Villaescusa e enviar a mensagem pedindo ajuda no Facebook antes de fugir para o quarto de outro colega de casa, um francês chamado Leon Bajard.

Bajard e a vítima depois descreveram como Villaescusa tentou invadir o quarto e, quando falhou, começou a esfaquear a madeira da porta com a faca. Villaescusa estava gritando: "Tenho que fazer sexo com ela ou tenho que matá-la".

Villaescusa entrou no quarto e entrou em luta corporal com Bajard antes de se voltar contra a jovem novamente – a esfaqueando três vezes.

A britânica foi esfaqueada no rosto, no pescoço e na axila. Ela conseguiu dominar seu atacante apesar das feridas e o apunhalou no peito antes de finalmente escapar.

Villaescusa foi preso e levado ao hospital onde, segundo a mídia local, foi tratado por psicose. Durante o julgamento desta semana, o mexicano negou as acusações de agressão sexual, ferimento imprudente, agressão indecente, assalto causando ferimentos corporais e tentativa de assassinato, afirmando que ele estava com problemas mentais na época.

Ele foi considerado não culpado devido a uma doença mental após um julgamento de dois dias e foi encaminhado para uma instituição de saúde mental.